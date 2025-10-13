Українська правда
Bose вимкне хмарні сервіси SoundTouch та зробить деякі пристрої менш розумними

Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
13 жовтня, 16:50
Bose оголосила, що починаючи з 18 лютого 2026 року компанія припинить підтримку хмарних функцій Wi-Fi колонок та саундбарів SoundTouch.

Системи SoundTouch, які з’явилися у 2013 році, дозволяли відтворювати музику одночасно на кількох колонках через Wi-Fi та мали вбудований доступ до сервісів на кшталт Spotify і TuneIn. Однак із початку 2026 року ці можливості більше не працюватимуть.

"Системи Bose SoundTouch були представлені на ринку у 2013 році. З того часу технології значно розвинулися, і ми більше не в змозі підтримувати розробку та підтримку хмарної інфраструктури, яка забезпечує роботу цього старого покоління продуктів. Ми залишаємося відданими створенню нових вражень від прослуховування для наших клієнтів, заснованих на сучасних технологіях", — йдеться у заяві компанії.

Водночас Bose зазначає, що користувачі, чиї продукти лінійки SoundTouch мають Bluetooth або AUX, як-от SoundTouch 10, 20 Series III та 30 Series III, зможуть і надалі використовувати їх для відтворення музики, просто вже без всіх розумних функцій. Попри це компанія "не може гарантувати довгострокову продуктивність".

Також у домашніх кінотеатрах із підтримкою SoundTouch, зокрема Lifestyle 650, SoundTouch 130 та SoundTouch 300 Soundbar, й надалі мають працювати HDMI- і оптичні входи, а також Bluetooth. Водночас функції потокового передавання SoundTouch та керування через додатки більше не будуть доступні.

