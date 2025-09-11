BMW вважає, що любов користувачів до CarPlay та Android Auto перебільшена

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Німецький автовиробник BMW стверджує, що водії не так сильно залежать від Apple CarPlay та Android Auto, як заведено вважати. Компанія спирається на дані з 10 мільйонів своїх автомобілів, які показують, що водії частіше обирають вбудовану навігаційну систему BMW, а не додатки на кшталт Apple Maps чи Waze. Про це пише ArenaEV.

За словами Штефана Дураха, старшого віцепрезидента BMW з розробки інтерфейсів, уявлення про те, що CarPlay є основним інструментом для навігації, — це "міф". Дані компанії свідчать, що водії BMW віддають перевагу фірмовій системі iDrive, яка пропонує актуальні карти та інформацію про трафік у реальному часі. Він запевняє, що сучасні системи, особливо в електромобілях преміумкласу, значно перевершують застарілі навігаційні рішення минулого.

Водночас CarPlay залишається популярним для інших задач. BMW повідомляє, що водії здебільшого підключають iPhone для обміну повідомленнями, що дозволяє безпечно читати й відповідати на тексти, тоді як для навігації вони віддають перевагу вбудованій системі авто.

Автомобільна індустрія розділилася у підходах до інтеграції смартфонів. GM, Rivian і Tesla повністю відмовилися від CarPlay на користь власного ПЗ, тоді як Aston Martin планує впровадити CarPlay Ultra від Apple, що охоплює всі екрани автомобіля. BMW обрала компроміс, підтримуючи стандартний CarPlay лише на центральному дисплеї.