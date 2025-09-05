BMW представила електричний iX3 із запасом ходу до 800 км

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

BMW офіційно презентувала новий iX3 — першу серійну модель у межах проєкту Neue Klasse. Автомобіль демонструє нову стратегію компанії в електромобільності та обіцяє рекордні характеристики для сегмента.

Головна особливість iX3 — батарея ємністю 108,7 кВт·год із новими циліндричними осередками та 800-вольтовою архітектурою. Вона забезпечує запас ходу до 800 км за циклом WLTP. Завдяки підтримці швидкісної зарядки потужністю 400 кВт можна додати 370 км пробігу лише за 10 хвилин. Це на 30% швидше, ніж у попередньому поколінні eDrive.

Модель iX3 50 xDrive оснащена двома електромоторами шостого покоління eDrive, які видають 463 к.с. і 646 Нм крутного моменту. Розгін до 100 км/год займає 4,9 секунди, максимальна швидкість обмежена на рівні 210 км/год. За словами BMW, нова архітектура зменшує втрати енергії на 40%, вагу — на 10%, а собівартість виробництва — на 20%.

В авто вперше використано електронну систему "superbrain", що складається з чотирьох потужних комп’ютерів. Вона керує більшістю функцій автівки та приймає рішення у 10 разів швидше за звичайні блоки.

У дизайні iX3 BMW впровадила нові елементи, але при цьому авто зберегло спортивний вигляд із вертикальною решіткою з підсвіткою Iconic Glow. Коефіцієнт аеродинамічного опору становить лише 0,24.

Салон отримав безшкіряні матеріали, панорамну систему iDrive та дисплей Panoramic Vision, що простягається вздовж усього скла. Окрім цього, доступний 3D head-up дисплей та нове кермо з сенсорними кнопками. В центрі передньої панелі розташовано мультимедійну систему з оновленим інтерфейсом.

Усе працює на програмному забезпеченні BMW Operating System X, яке дозволяє завантажувати застосунки для музики, відеоігор, стримінгу тощо. Ба більше, можна навіть встановити Zoom.

Задні пасажири отримали більше простору, багажник має 520 літрів та 58 літрів у передньому відсіку.

BMW підкреслює екологічність новинки: близько третини авто зроблено з вторинної сировини, а вуглецевий слід зменшено на 34% у порівнянні з попередником.

Продажі BMW iX3 у США стартують на початку 2026 року. Ціни починаються від $60 000.