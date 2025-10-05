Bitcoin встановив новий рекорд вартості, перевищивши $125 тисяч

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

5 жовтня криптовалюта Bitcoin досягла нового історичного максимуму вартості, піднявшись до $125 245,57. Це на 2,7% вище від попереднього показника. Про це пише Reuters.

Попередній рекорд у $124 480 був зафіксований у середині серпня цього року. Тоді зростання підтримали сприятливі регуляторні рішення адміністрації президента США Дональда Трампа та підвищений інтерес з боку інституційних інвесторів.

Упродовж останніх восьми торгових сесій вартість криптовалюти зростала безперервно. Додатковим фактором стали припливи коштів у біржові фонди, що відстежують біткойн, а також позитивна динаміка американських фондових індексів.

На тлі цього долар США втратив позиції, зафіксувавши багатотижневі мінімальні значення проти основних валют. Причиною стала невизначеність щодо "шатдауну" – припинення роботи уряду США та відтермінування публікації ключових економічних даних, зокрема статистики з ринку праці, яка традиційно використовується для оцінки стану економіки.

До слова, нещодавно у Великій Британії арештували китаянку, в якої виявили біткойни на суму £5 мільярдів.