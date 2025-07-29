Новий Bluetooth-месенджер від засновника Twitter з'явився в App Store

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Колишній співзасновник Twitter і CEO Block Джек Дорсі офіційно випустив бета‑версію Bluetooth‑месенджера Bitchat в App Store для iPhone, iPad, Mac і Vision Pro. Раніше додаток був доступний лише через TestFlight і швидко досяг максимуму у 10 000 учасників. Про це пише Engadget.

Bitchat дає змогу обмінюватися повідомленнями з користувачами поблизу без потреби у номері телефону чи електронній пошті. Додаток працює через Bluetooth Low Energy (BLE) mesh-мережу: повідомлення передаються від пристрою до пристрою, без потреби у Wi‑Fi, мобільному зв’язку чи центральних серверах. Кожен смартфон стає вузлом мережі, передаючи зашифровані повідомлення іншим користувачам, завдяки чому дальність може сягати 300 метрів або більше завдяки relay-лінкам і TTL‑маршрутизації.

Додаток створений у межах open-source ініціативи "and Other Stuff", яку фінансує Дорсі. За його словами, Bitchat є експериментом у сфері Bluetooth mesh-мереж та автономних моделей зберігання та шифрування. Подібні рішення існують понад десять років, але Bitchat орієнтований на простоту використання без підключення до мобільної мережі чи Wi-Fi — наприклад, під час відключень або блокувань звʼязку.

Приватність — ключова тема Bitchat. У додатку навіть є спеціальна функція Panic Mode, що видаляє всі дані після потрійного натискання логотипу. Наразі розробники попереджають, що деякі функції (як приватні повідомлення) не пройшли зовнішній аудит безпеки, тож застосунок все ще вважається експериментальним.