Трамп збирався закрити TikTok, а тепер Білий дім запустив там офіційний акаунт

Головний редактор Mezha.Media. Тарас має понад 15 років досвіду в IT-журналістиці, пише про нові технології та ґаджети.

Білий дім офіційно приєднався до TikTok – соціальної мережі, яку президент США Дональд Трамп періодично намагається заборонити. Останнього разу в липні він грозився заблокувати TikTok, якщо Китай не погодить продаж сервісу. Втім настрої в Білому домі знову змінилися.

Перший допис офіційного акаунта містить кадри з виступів Трампа під трек Кендрика Ламара. Відео стилізоване під популярний тренд TikTok, що відсилає до фільму Creed із Майклом Б. Джорданом.

Як пише Engadget, адміністрація Трампа переконана, що саме TikTok допоміг йому здобути перемогу на виборах 2024 року, дозволивши напряму звернутися до молодих виборців. Його передвиборчий акаунт тоді зібрав понад 15 мільйонів підписників.

"Послання президента Трампа домінувало в TikTok під час кампанії, і ми плануємо розвивати цей успіх, спілкуючись так, як не робила жодна адміністрація до нас", — заявила прессекретар Білого дому Каролайн Левітт.

У свою першу каденцію Трамп підписав указ, що блокував угоди з китайською компанією ByteDance – власником TikTok. У документі йшлося, що застосунок може дати Китайській компартії доступ до особистих даних американців, відстежувати співробітників уряду та вести корпоративне шпигунство.

Втім, повернувшись до Білого дому на початку цього року, Трамп зупинив виконання заборони, кілька разів відкладаючи її, щоб дати ByteDance час для продажу американського бізнесу. Президент навіть заявляв, що "дуже багата" група готова купити TikTok, але імена потенційних інвесторів досі не розкриті.

Запустивши власний акаунт, Білий дім сигналізує: TikTok стане ключовим каналом комунікації адміністрації, навіть попри нерозвʼязані питання щодо його власності та безпеки.

Нагадаємо, що TikTok — це популярна соціальна мережа для створення й перегляду коротких відео, яку розробила китайська компанія ByteDance. Додаток став глобальним феноменом, особливо серед молоді, завдяки алгоритмам рекомендацій, які швидко підбирають відео під інтереси користувачів.

У США навколо TikTok виникла суперечка через питання національної безпеки. Уряд і спецслужби висловлювали побоювання, що дані американських користувачів можуть потрапити до китайського уряду, оскільки ByteDance базується в Китаї.