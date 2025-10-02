У Великій Британії арештували жінку, в якої виявили Bitcoin на £5 млрд

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

45-річну Чжімін Цянь, також відому як Яді Чжан, засудили у Великій Британії за участь у багатомільярдному шахрайстві з Bitcoin. У неї вилучили криптовалюти на суму £5 мільярдів, повідомляє The Guardian.

Вона організовувала шахрайство у Китаї з 2014 по 2017 рік, у результаті якого близько 128 тисяч людей втратили свої кошти, які Цянь зберігала у Bitcoin. Британська влада зробила прорив у справі, коли у 2018 році здійснила рейд на особняк у Гемпстеді та вилучила у жінки пристрої, на яких зберігалося 61 тисяча Bitcoin.

Чжімін Цянь

Цянь зізналася в суді, що купувала і зберігала криптовалюту, отримані злочинним шляхом, у період з жовтня 2017 до квітня 2024 року.

Після шахрайських дій у Китаї, Цянь втекла з Китаю до Великої Британії. Через рік шахрайка спробувала відмити гроші, купивши нерухомість з допомогою 43-річної Цзянь Веня. Вень була засуджена на шість років у травні 2024 року за співучасть у шахрайстві.

Цянь намагалася втекти після того, як поліція здійснила рейд на маєток у Гемпстеді та вилучила сейф, де зберігалися цифрові гаманці з величезними сумами Bitcoin. Вень заявила, що допомагала жінці вести ювелірний бізнес та наполягала, що не мала уявлення про шахрайство та стверджувала, що Цянь її обманула.

У січні цього року суддя зобов'язав Вень повернути понад £3 мільйони протягом трьох місяців або відбути ще сім років ув'язнення. Сума, що підлягає відшкодуванню, була отримана з біткоїнів та двох об'єктів нерухомості в Дубаї.

"Це одна з найбільших справ про відмивання грошей в історії Великої Британії та одна з найцінніших справ про криптовалюти у світі. Я надзвичайно пишаюся командою… Завдяки ретельному розслідуванню та безпрецедентній співпраці з китайськими правоохоронними органами нам вдалося отримати переконливі докази злочинного походження криптоактивів, які Цянь намагавлась відмити у Великій Британії… Мої думки з тисячами людей, які стали жертвами шахрайства в цій схемі", — заявив керівник відділу економічної та кіберзлочинності поліції Вілл Лайн.