Великі технологічні компанії планують інвестувати $344 млрд у розвиток ШІ у 2025 році

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Найбільші технологічні компанії світу різко збільшують капітальні витрати на тлі перегонів за лідерство в штучному інтелекті. За прогнозами, Microsoft, Amazon, Alphabet та Meta разом витратять понад $344 млрд у 2025 році, переважно на розбудову дата-центрів для роботи моделей ШІ, пише Japan Times.

Microsoft, яка у минулому кварталі витратила рекордні $24,2 млрд, планує збільшити капітальні витрати до $30 млрд, пов’язуючи їх із розвитком хмарних сервісів та інфраструктури ШІ. Компанія вже зафіксувала 39% зростання продажів Azure, що перевищило очікування аналітиків. CEO Сатья Наделла наголосив, що Microsoft "очолює хвилю ШІ-інфраструктури". До речі, компанія нещодавно увійшла до "клубу $4 трлн", обігнавши Apple разом із NVIDIA.

Amazon витратила $31,4 млрд за квартал — майже удвічі більше, ніж рік тому. Однак інвестори залишилися розчарованими: хмарний підрозділ показав слабке зростання, через що акції компанії впали на 8,1%. Аналітики прогнозують, що маржа Amazon Web Services залишатиметься під тиском щонайменше до 2026 року.

Alphabet, власник Google, підняла прогноз капітальних витрат на $10 млрд — до $85 млрд, і планує ще більші інвестиції у 2026 році. CEO Сундар Пічаї підкреслив, що вкладення необхідні для задоволення зростаючого попиту на хмарні сервіси.

Meta Platforms підняла нижню межу прогнозу витрат на 2025 рік і планує ще швидше їх нарощувати. Компанія будує великі дата-центри та переманює провідних дослідників ШІ. Нещодавно вона створила підрозділ Superintelligence, щоб розвивати ШІ людського рівня. Сильні продажі реклами та оптимістичний прогноз доходів дозволили акціям Meta зрости більш ніж на 8%, свідчачи, що витрати на ШІ починають окупатися.

На цьому тлі Apple виглядає скромно: її капітальні витрати за дев’ять місяців до 28 червня склали $9,47 млрд, що на 45% більше, ніж рік тому, значна частина яких також спрямована на ШІ. CFO Кеван Парекх очікує "суттєвого, але не експоненційного зростання" витрат у майбутньому.

Аналітики відзначають, що для Big Tech нинішня стратегія — це змагання за ринок ШІ. Як зауважив експерт Forrester, Google та інші компанії просто змушені витрачати колосальні суми, щоб не відстати від OpenAI й конкурентів.