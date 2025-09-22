Техкомпанії змінюють інструкції для працівників після того, як Трамп оголосив нові правила для віз H-1B

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Після оголошення про новий збір у $100 тис. за H-1B візи великі американські компанії почали терміново інформувати своїх працівників про ризики. Financial Times пише, що Amazon і Microsoft закликали власників H-1B утриматися від поїздок за кордон і залишатися в США до прояснення правил, а співробітникам, які перебувають за кордоном, порадили негайно повернутися в США.

JPMorgan, найбільший банк США за активами, також видав внутрішні рекомендації для власників H-1B, а Goldman Sachs радив "бути обережними з міжнародними поїздками". Юридична фірма Fragomen, яка обробляє численні заявки на H-1B, порадила клієнтам із чинними візами терміново повернутися до США, щоб уникнути непередбачених платежів.

Невизначеність викликала паніку серед компаній, адже спочатку не було зрозуміло, чи новий збір поширюється на чинних власників візи. Лише наступного дня прессекретарка Білого дому Каролін Левітт уточнила, що $100 тис. стосуватимуться лише нових заявок і набудуть чинності в наступному циклі. Чинні власники H-1B зможуть вільно виїжджати та повертатися до США.

Минулого року США схвалили близько 400 тис. заявок на H-1B, переважно для продовження чинних віз. Програма залишається критично важливою для Кремнієвої долини та технологічних компаній: Amazon і Microsoft лише за останній рік отримали понад 15 тис. таких віз.

Реакція бізнесу показує, наскільки залежні компанії від міжнародних талантів: CEO Y Combinator Гаррі Тан назвав рішення "помилковим кроком, що послаблює стартапи в США" і "дарує перевагу закордонним технологічним хабам". Позитивно відреагували канадські та європейські компанії, які бачать у змінах можливість залучити більше кваліфікованих фахівців.

Індійське МЗС висловило стурбованість щодо "гуманітарних наслідків" та закликало американську владу мінімізувати ризики для сімей громадян Індії.