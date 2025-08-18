Before the Silence – українська гра, де треба захищати громадян в інформаційній війні

Редактор Mezha.Media. Олег вже понад 29 років пише про комп'ютери, технології, софт, інтернет, космос, науку, автоперегони та відеоігри.

Ви не повірите, але ще одна українська гра анонсована цього тижня – Before the Silence від студії Left Bank Interactive.

Це покрокова стратегія у якій ви керуєте відділом боротьби з дезінформацією та захищаєте громадян від впливу терористів. Гравцю треба керувати агентами та ресурсами, аналізувати ЗМІ та відновлюйте порядок у різних регіонах країни.

Події гри відбуваються у 2056 році, в європейській країні, яка стикається з терористичною загрозою, що спричиняє інформаційну війну. Ворог захоплює контроль над ЗМІ, поширює пропаганду та спотворює реальність, а головному герою треба протидії цьому.

Студія Left Bank Interactive заснована у 2025 році п'ятьма студентами, які цікавляться розробкою ігор та намагаються знайти своє місце в індустрії. Можна зробити припущення, що співробітники студії живуть на лівому березі Києва.

Спочатку Before the Silence була невеликим проєктом для джему Ctrl + Alt + Disinfo, у рамках Global Game Jam. Розробка йде лише пів року, але автори сподіваються випустити гру до кінця 2025 року. Українська у грі буде, тож пропонуємо підтримати молодих розробників додаванням до Списку бажаного.