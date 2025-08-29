Battlefield 6 здивувала скромними мінімальними вимогами для ПК

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Electronic Arts обіцяє, що Battlefield 6 принесе "найкращий ПК-досвід в історії франшизи" — з підтримкою 4K, ультрашироких моніторів 21:9 та 32:9, HDR, розблокованим FPS, повною підтримкою геймпадів PS5 та Xbox, приватних і публічних серверів, а також режимами для стримерів і навіть інкогніто.

І попри це, гра не вимагатиме надпотужних систем для базового запуску. За словами EA, 7-річний бюджетний ПК може впоратися з грою, якщо ви готові обмежитися 1080p при 30 FPS.

Мінімальні системні вимоги Battlefield 6:

ОС: Windows 10/11

Процесор: Intel Core i5-8400 або AMD Ryzen 5 2600

Відеокарта: NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 5600 XT / Intel Arc A380 (6 ГБ VRAM)

Оперативна пам’ять: 16 ГБ

Пам’ять: 55 ГБ на HDD (SSD не обов’язковий)

Цікаво, що це навіть менше, ніж вимоги відкритої бети, яка потребувала 75 ГБ пам’яті.

Для 4K при 60 FPS та ультраналаштувань знадобиться значно потужніше залізо, але EA інтегрує всі сучасні технології від NVIDIA, AMD та Intel: DLSS 4, FSR 4, XeSS 2 і навіть генерацію кадрів — щоб знизити навантаження і підняти FPS.

Реліз Battlefield 6 очікується 10 жовтня 2025 року. Після кількох годин у бета-версії гравці вже діляться змішаними відгуками: одні раді поліпшенням, інші — критикують надто швидкий "Call of Duty-подібний" геймплей.