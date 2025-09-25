Вийшов новий трейлер сюжетної кампанії Battlefield 6

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Battlefield Studios представила трейлер сюжетної кампанії Battlefield 6 під час шоу PlayStation State of Play. Відео демонструє глобальні бойові операції з участю різних армій та спецпідрозділів, включно з CIA, SAS і Delta Force, а також насичені сцени боїв із технікою та нічними операціями.

Події розгортаються у 2027 році, коли НАТО перебуває на межі розпаду, а приватна військова корпорація Pax Armata намагається скористатися хаосом і змінити баланс сил у світі. Гравці візьмуть під контроль елітний підрозділ морських піхотинців Dagger 13, виконуючи місії на кількох континентах.

Трейлер показує різноманітні локації та тактичні сценарії, від нічних штурмів із використанням тепловізорів і нічного бачення до масштабних боїв із бронетехнікою та авіацією. Гравці зможуть брати участь у глобальних операціях, що охоплюють кілька континентів, включно з урбанізованими районами, пустелями та гірськими регіонами.

У багатокористувацькому режимі з’явиться нова механіка, яка дозволяє закінчувати матчі достроково. Це повинно зменшити фрустрацію гравців і зробити матчі більш динамічними, хоча традиційні драматичні камбек-ситуації стануть менш ймовірними.

Також Battlefield Labs знову відкрив доступ для тестування майбутнього battle royale режиму, який має скласти конкуренцію Call of Duty: Warzone. Тестери зможуть випробувати нові карти та механіки, включно з оновленою системою зброї, транспортних засобів та командних завдань.