Battlefield 6 стартувала на Steam із майже 750 000 одночасних гравців, побивши рекорд Call of Duty

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Battlefield 6 офіційно вийшла 10 жовтня і вже в перші години встановила рекорд франшизи: 747 440 одночасних гравців на Steam. Це зробило її другою найпопулярнішою грою платформи після Counter-Strike 2. Це також перевищило попередній рекорд Call of Duty у 491 670 гравців і вивело Battlefield 6 у топ-15 найпопулярніших ігор в історії Steam.

Запуск супроводжувався величезним напливом користувачів, через що EA та Battlefield Studios навіть тимчасово ввели систему черг. Вона дозволила уникнути масштабних збоїв, які часто трапляються під час релізів великих багатокористувацьких ігор. Уже за годину після старту було зафіксовано понад 606 000 гравців, а пік майже у 750 000 досягнуто за кілька годин.

Інтерес до гри був очевидний ще під час відкритої бети у серпні, коли одночасно грали понад 500 000 користувачів. Тепер же показники підтвердили, що серія Battlefield виходить на новий рівень популярності, принаймні на ПК. Дані про кількість гравців на консолях залишаються закритими, оскільки Sony та Microsoft їх не розкривають.

Окрему увагу привернув Portal Mode — інструмент для створення та реміксу карт. Уже в перші години після релізу фанати відтворили класичну мапу Call of Duty 4 "Shipment", а також анонсували інші фанатські проєкти.

Важливим фактором успіху стала участь у розробці Вінса Зампели. Він — один із найвідоміших геймдизайнерів індустрії, співзасновник студій Infinity Ward та Respawn Entertainment. Саме він стояв за створення Call of Duty: Modern Warfare (2007), яка визначила жанр сучасних військових шутерів, а також серії Titanfall і Apex Legends. У 2021 році EA доручила йому керувати розвитком франшизи Battlefield, і Battlefield 6 став першим великим релізом під його безпосереднім наглядом.

Рекордні показники, стабільна робота серверів і активність спільноти свідчать про те, що Battlefield 6 має один із найуспішніших стартів у жанрі за останні роки.