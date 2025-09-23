Українська правда
Нові TWS-навушники Bang & Olufsen коштують дорожче iPhone 17

Мирослав Трінько Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
23 вересня, 18:40
Данський преміальний бренд Bang & Olufsen презентував нові повністю бездротові навушники Beo Grace, які виявилися дорожчими за iPhone 17. Ціна новинки — $1500.

Beo Grace мають корпус з алюмінію та оснащені 12-мм титановими драйверами. Система активного шумозаглушення (ANC) працює через шість мікрофонів, які підлаштовують звук залежно від оточення та форми вуха. Навушники підтримують просторове звучання Dolby Atmos і режим прозорості, що дозволяє чути навколишнє середовище без спотворень.

Керування здійснюється сенсорно, а функція NearTap дає змогу регулювати гучність дотиком перед вухом. Автономність становить 4,5 години з увімкненим ANC, що менше, ніж у торішньої моделі Beoplay Eleven ($499). Водночас виробник обіцяє довговічну батарею, яка витримала понад 2000 циклів заряджання під час тестів.

До комплекту входить алюмінієвий кейс для зарядки, який може працювати як аудіопередавач через USB-C або лінійний вхід. Додатково пропонується шкіряний футляр за $400.

Попередні замовлення вже відкриті, а поставки стартують 17 листопада 2025 року.

