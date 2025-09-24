Baldur’s Gate 3 отримала нативну підтримку Steam Deck

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Larian Studios випустила Hotfix 34 для Baldur’s Gate 3, головним нововведенням якого стала нативна версія гри для Steam Deck. Тепер RPG працює напряму під SteamOS без шару сумісності Proton, що зменшує навантаження на процесор і пам’ять, забезпечуючи стабільніший фреймрейт, швидші завантаження та плавніший геймплей.

За словами керівника студії Свена Вінке, ідея виникла завдяки одному інженеру, який у вільний час почав працювати над нативною збіркою, бо "дуже хотів бачити більш плавну версію гри на Steam Deck". Результат виявився настільки вдалим, що команда вирішила офіційно випустити оновлення, повідомляє PC Gamer.

Перехід на нову версію може потребувати ручного перенесення збережень, якщо вимкнено Steam Cloud, адже вони зберігатимуться в іншій директорії після оновлення. Моди підтягнуться автоматично через акаунт Larian і сервіс mod.io, але за потреби їх можна встановити вручну.

Окрім нативної збірки під SteamOS, Hotfix 34 виправив низку багів: від крашів на Xbox і зависань у Honour Mode до проблем зі звуком і анімаціями. Зокрема, виправлено помилку, через яку бос Apostle of Myrkul відновлював здоров’я при завантаженні сейву під час бою.

Baldur’s Gate 3 вийшла з раннього доступу у 2023 році та досі регулярно отримує оновлення з новими можливостями та виправленнями.