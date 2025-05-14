Китайський сервіс роботаксі Baidu планує зайти на європейський ринок у 2025 році

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Сервіс роботаксі Apollo Go, що належить китайській технологічній компанії Baidu, планує розширити свій бізнес на Європу у 2025 році. Про це повідомляє CNBC.

За словами анонімних джерел, протягом найближчих кількох місяців Apollo Go має намір зареєструвати компанію у Швейцарії та розпочати роботу в цій країні, а також у Туреччині. Baidu наразі утримується від коментарів з цього приводу.

Apollo Go запустила свій сервіс повністю автономного таксі у Китаї у 2019 році. Зараз він доступний у Пекіні та кількох інших китайських містах. У 2024 році компанія представила Apollo ADFM, що за словами Baidu, є першою у світі системою автономного водіння 4-го рівня.

У березні 2025 року компанія також повідомляла про плани розширити свій сервіс у Дубаї та Абу-Дабі, а минулого тижня Baidu заявила, що Apollo Go проводить тестування в Гонконгу.

Один з конкурентів Apollo Go, Pony.AI раніше цього місяця заявив про початок стратегічного партнерства з Uber, аби запустити свої авто у США на платформі компанії. Pony.AI також планує розширити свою присутність на Близькому Сході пізніше цього року.

Tesla, яка також готується зайти на ринок автономного таксі, раніше заявляла, що запустить свій сервіс роботаксі у червні 2025 року.