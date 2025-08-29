Автопілот Tesla відлякує клієнтів частіше, ніж приваблює — дослідження

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Нове опитування показало, що технологія автопілота Tesla FSD (Full Self-Driving, Supervised) скоріше відштовхує споживачів, ніж приваблює, пише CNBC.

Лише 14% респондентів в США у дослідженні Slingshot Strategies заявили, що FSD підвищує ймовірність покупки Tesla, тоді як 35% сказали, що ця функція знижує інтерес. Ще 51% зазначили, що наявність FSD не впливає на їхній вибір. Майже половина опитаних вважає, що технологію слід заборонити.

Негативні результати з’явилися на тлі падіння продажів Tesla: у липні в Європі вони знизилися на 40% у річному вимірі, що стало сьомим місяцем спаду поспіль. Компанія відстає від конкурентів, таких як Waymo (Alphabet) і Apollo Go (Baidu), у сфері роботаксі. Тим часом репутація Tesla страждає через політичні заяви Маска та його співпрацю з адміністрацією Трампа.

Маск неодноразово підкреслював, що майбутнє Tesla залежить від автономних авто. Водночас більшість доходів компанії досі формує продаж електрокарів, а половина власників Tesla, які мають доступ до FSD, навіть не пробували його.

Сьогодні FSD Supervised доступний за $99 на місяць або одноразову оплату. Щоб стимулювати попит, Tesla пропонує фінансування з 0% річних для нових Model 3 до 1 вересня, якщо додати FSD до замовлення.