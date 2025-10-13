Анонсовано Avatar Legends: The Fighting Game — реліз улітку 2026 року

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

На New York Comic Con студія Gameplay Group International представила Avatar Legends: The Fighting Game — 2D-файтинг з персонажами всесвіту Avatar. Гра вийде влітку 2026 року на PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 та Steam.

На старті буде доступно 12 героїв, нових обіцяють додавати сезонно. Серед особливостей — унікальна бойова система з "flow system" і підтримкою допоміжних персонажів для спецприйомів. Розробники обіцяють "енергію класичних файтингів" із фокусом на плавність, чутливість керування та якісний онлайн.

Крім стандартних режимів, гра отримає кросплей, випробування комбо, галерею та сюжетну кампанію для тих, хто не є фанатом змагальних боїв. У трейлері з "pre-alpha" ігровим процесом показано стилізовану, намальовану від руки графіку.

Avatar Legends: The Fighting Game має шанс стати помітним проєктом для фанатів франшизи, особливо на тлі невдалого Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance. Паралельно Paramount працює над власною AAA-RPG за мотивами серіалу, проте її розробляє Saber Interactive, заснована на росії.