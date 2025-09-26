Новий трейлер "Аватар: Вогонь і Попіл" / Avatar: Fire And Ash

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Компанія 20th Century Studios представила новий трейлер фільму "Аватар: Вогонь і Попіл" / Avatar: Fire And Ash — третьої частини франшизи "Аватар" режисера Джеймса Кемерона.

У центрі сюжету — повернення Джейка Саллі (Сем Вортінґтон) та його родини, яка зіштовхується з агресивним плем’ям Вогняних На’ві, показаних у попередньому трейлері.

Трейлер демонструє нове протистояння, пов’язане з темним минулим племені Вогняних на чолі з вогненною Варанг. Поряд із родиною Саллі знову з’являються знайомі актори — Зої Салдана, Сігурні Вівер, Кейт Вінслет, а також нові персонажі у виконанні Уни Чаплін і Девіда Тьюліса.

Перша частина "Аватар" 2009 року стала найкасовішим фільмом в історії з понад $2.9 млрд зборів. Сиквел 2022 року "Аватар: Шлях води" / Avatar: The Way of Water заробив $2.3 млрд, випередивши "Титанік" Кемерона. Наступні, четвертий та п’ятий фільми, очікуються у 2029 та 2031 роках.

Прем’єра нової частини в Україні відбудеться 18 грудня 2025 року, фільм буде доступний у форматах 2D, 3D, IMAX 3D та 4DX 3D.

Трейлер англійською: