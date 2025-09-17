У Китаї зіткнулися два літальні апарати Xpeng Aeroht

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Під час авіашоу в Чанчуні два апарати з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL) від Xpeng Aeroht, підрозділу Xpeng зі створення літаючих автомобілів, зіткнулися й зазнали аварії. Які саме моделі постраждали — поки невідомо, пише CnEVPost із посиланням на місцеві медіа.

Внаслідок аварії щонайменше один пасажир отримав поранення та був доставлений до лікарні. За словами очевидців, його життю нічого не загрожує.

Скриншот з відео аварії, що шириться китайськими соціальними мережами.

Представник Xpeng Aeroht у коментарі для CnEVPost повідомив, що аварія сталася після репетиції авіашоу в Чанчуні. Інсайдери галузі відзначають, що цей інцидент демонструє складність польотів на низькій висоті та наголошує на необхідності суворого дотримання заходів безпеки.

Компанія повідомила, що два літальні апарати під час репетиції з подвійного строю зіткнулися через недостатню відстань між ними. Один з апаратів приземлився без проблем, тоді як другий зазнав структурних ушкоджень і загорівся при посадці.

Окрім одного постраждалого пасажира, інших травмованих не зафіксовано. Персонал на місці події був в безпеці, а місцева влада вже завершила рятувальні роботи. Причини зіткнення наразі з’ясовують.

До речі, крім eVTOL, компанія Xpeng Aeroht також розробляє й модульні автомобілі, які можуть як літати, так і їздити. Раніше цього року китайська компанія заявила, що у 2026 році планує налагодити їх масове виробництво.