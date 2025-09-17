У Китаї зіткнулися два літальні апарати Xpeng Aeroht

Під час авіашоу в Чанчуні два апарати з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL) від Xpeng Aeroht, підрозділу Xpeng зі створення літаючих автомобілів, зіткнулися й зазнали аварії. Які саме моделі постраждали — поки невідомо, пише CnEVPost із посиланням на місцеві медіа.
Внаслідок аварії щонайменше один пасажир отримав поранення та був доставлений до лікарні. За словами очевидців, його життю нічого не загрожує.
Представник Xpeng Aeroht у коментарі для CnEVPost повідомив, що аварія сталася після репетиції авіашоу в Чанчуні. Інсайдери галузі відзначають, що цей інцидент демонструє складність польотів на низькій висоті та наголошує на необхідності суворого дотримання заходів безпеки.
Компанія повідомила, що два літальні апарати під час репетиції з подвійного строю зіткнулися через недостатню відстань між ними. Один з апаратів приземлився без проблем, тоді як другий зазнав структурних ушкоджень і загорівся при посадці.
Окрім одного постраждалого пасажира, інших травмованих не зафіксовано. Персонал на місці події був в безпеці, а місцева влада вже завершила рятувальні роботи. Причини зіткнення наразі з’ясовують.
До речі, крім eVTOL, компанія Xpeng Aeroht також розробляє й модульні автомобілі, які можуть як літати, так і їздити. Раніше цього року китайська компанія заявила, що у 2026 році планує налагодити їх масове виробництво.