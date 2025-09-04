IFA 2025: Aukey анонсувала модульну станцію для бездротової зарядки з Qi 2.2

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Aukey представила MagFusion Ark, нову модульну станцію для бездротової зарядки пристроїв з підтримкою стандарту Qi 2.2 (Qi2 25W). Вона оснащена трьома сферами, кожна з яких може слугувати окремою зарядкою завдяки вбудованому акумулятору.

Користувачі можуть використовувати MagFusion Ark як цілісне рішення, розмістивши три сфери на док-станції так, як їм зручно, для одночасного заряджання трьох пристроїв. Інший спосіб застосування дозволяє зняти сфери, кожна з яких має акумулятор ємністю 6700 мА⋅год, та використовувати їх та док-станцію окремо, щоб розмістити до шести пристроїв за раз.

На відміну від звичайних бездротових зарядних пристроїв, які обмежуються лише передачею (Tx), MagFusion Ark поєднує в собі прийом (Rx) та передачу (Tx), що, за словами Aukey, робить його першим у світі справжнім бездротовим зарядним пристроєм. У док-станції сфери заряджаються від бази, одночасно заряджаючи пристрої, розміщені на них.

На додачу до цього, кожна зі сфер оснащена портом USB-C на 30 Вт (PD 3.0). Вони також оснащені активною системою охолодження для запобігання перегріву та захисту акумулятора. Заразом сфери можна використовувати як магнітну підставку для смартфона.

Aukey MagFusion Ark стане доступною у першому кварталі 2026 року. Окрім флагманської бази для трьох пристроїв із трьома сферами, компанія також пропонуватиме док-станції баз сфер для одного та двох пристроїв. Сфери також можна буде придбати окремо. Вартість наразі не розголошується.