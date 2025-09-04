Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Компанія Atlassian купує розробника браузерів Arc та Dia — The Browser Company. Вартість угоди складає $610 мільйонів. Її планують закрити у першому кварталі 2026 року.

"Поєднуючи пристрасть The Browser Company до створення браузерів, які подобаються людям, з глибоким досвідом Atlassian у тому, як працюють найкращі команди світу, ми маємо можливість змінити те, як виконується робота в епоху штучного інтелекту", — каже Майк Кеннон-Брукс, генеральний директор і співзасновник Atlassian.

Брукс зазначає, що сучасні браузери створювалися не для роботи, а для перегляду новин, відео, рецептів та іншого контенту. Через це під час робочого дня користувачі часто відкривають десятки або навіть сотні вкладок. На його думку, браузер Dia від The Browsing Company може розв'язувати цю проблему.

У пості у X The Browser Company каже, що Dia буде пріоритетом компанії, яка працюватиме незалежно від Atlassian. В окремому блозі на сайті компанія також відзначає, що Arc та Arc Search продовжать існувати й найближчим часом будуть оголошені плани щодо їх майбутнього.

Today, The Browser Company of New York is entering into an agreement to be acquired by Atlassian for $610M in an all-cash transaction.



We will operate independently, with Dia as our focus. Our objective is to bring Dia to the masses.



🔗 More details from our team below pic.twitter.com/bfmffd9daV — The Browser Company (@browsercompany) September 4, 2025

Нагадаємо, що браузер Dia з акцентом на можливості штучного інтелекту вийшов у беті у червні 2025 року. Трохи пізніше, на початку серпня, The Browser Company також представила підписку за $20 на місяць, що відкриває доступ до додаткових функцій.

Раніше також повідомлялося, що через зміну фокуса на Dia та низьку популярність, The Browser Company розглядала можливість продати свій попередній браузер, Arc, або ж зробити його код відкритим.