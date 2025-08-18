ASUS відкрила бета-програму Android 16 для смартфонів ROG Phone 9 та ROG Phone 9 Pro

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія ASUS оголосила про запуск бета-програми Android 16 для смартфонів ROG Phone 9 та ROG Phone 9 Pro. Користувачі цих моделей можуть вже зараз зареєструватися для тестування нової версії операційної системи. Водночас модель ROG Phone 9 FE, яка вийшла у лютому, не включена до програми.

Android 16 Beta Program is now open! Get early access to the next-gen OS and help shape the final experience. Exclusive to ROG Phone 9 / 9 Pro users.



How to join: Settings > System > System update > Gear icon > Enroll in Android preview program#ROGPhone9Pro #ROGPhone9… pic.twitter.com/gxKOEaXeid — ROG Global (@ASUS_ROG) August 16, 2025

Обидва смартфони серії ROG Phone 9 були випущені з Android 15, і ASUS пообіцяла лише два оновлення — Android 16 та Android 17. Бета-версія Android 16 стала першим із цих оновлень. 14 серпня аналогічна програма була запущена для Zenfone 12 Ultra.

Щоб приєднатися до тестування, користувачам потрібно зайти в налаштування смартфона, обрати розділ "Система", перейти до "Оновлення системи", натиснути на значок шестерні у верхньому правому куті та обрати "Участь у програмі попереднього перегляду Android". Після ознайомлення з умовами слід натиснути "Погоджуюсь" і завершити реєстрацію.

Asus попереджає, що після встановлення бета-версії Android 16 повернутися до стабільної версії Android 15 буде неможливо. Компанія також не уточнила тривалість тестування, а користувачам слід очікувати можливі помилки у роботі пристрою.