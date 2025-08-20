Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

ASUS представила 2K монітор з частотою оновлення до 720 Гц

ASUS представила 2K монітор з частотою оновлення до 720 Гц
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
20 серпня, 12:42
0

ASUS на Gamescom 2025 представила новий 26,5 дюймовий монітор ROG Swift OLED PG27AQWP-W, що використовує OLED панель з роздільною здатністю 2560 x 1440 пікселів та частотою оновлення 540 Гц, або ж 1920 x 1080 при частоті 720 Гц. Про це повідомляє The Verge.

ASUS використовує нещодавно представлену панель LG Display. Попри те, що вона поступається за частотою оновлення деяким китайським виробникам, як-от NKC, що випустила монітор з 750 Гц, інші характеристики монітора виграють у китайських конкурентів.

Ба більше, ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W використовує тандемну OLED-панель, що підвищує яскравість HDR та можливо навіть подовжить термін служби. Вона також має глянсове покриття, яке може зробити її кольори ще яскравішими, а чорний — навіть темнішим, ніж OLED-технологія вже може собі дозволити.

Широкий спектр можливостей підключення монітора включає DisplayPort 2.1a UHBR20 з пропускною здатністю нового рівня 80 Гбіт/с.

Наразі невідомо, скільки коштуватиме новинка та коли вона з'явиться на ринку, проте враховуючи, що навіть китайські монітори мають вартість $1100, то ціна ROG Swift OLED PG27AQWP-W буде не з маленьких.

ASUS Монітори
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні