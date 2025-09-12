Українська правда
ASUS випустила флагманську версію ProArt P16 з RTX 5090 та ціною $4000

Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
12 вересня, 17:40
Ноутбук для творців ASUS ProArt P16 отримав оновлення з відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5090, а також 16-дюймовим сенсорним OLED-дисплеєм. Він надійде у продаж у жовтні й коштуватиме $3999, повідомляє The Verge.

OLED-дисплей має роздільну здатність 3840×2400 пікселів, пікову яскравість 1600 ніт з HDR та частоту оновлення 120 Гц.

Всередині ноутбук оснащено процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 64 ГБ оперативної пам'яті, 4 ТБ сховища, Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. З портів ProArt P16 пропонує один Type-C USB4 зі швидкістю 40 Гбіт/с, один USB-C 3.2 Gen 2 10 Гбіт/с, два USB-A 3.2 Gen 2 10 Гбіт/с, HDMI 2.1, 3,5 мм джек та слот для карт пам'яті SD Express 7.0.

ASUS ProArt P16 націлений на творців та є конкурентом 16-дюймового MacBook Pro. Попри високі характеристики, ноутбук має тонкий корпус завтовшки лише 14,9 мм і відносно невелику вагу — 1,95 кг. Однак така компактність може спричиняти тротлінг під серйозним навантаженням. За даними ASUS, GeForce RTX 5090 у ноутбуці обмежена TGP до 120 Вт, тоді як NVIDIA заявляє, що ця відеокарта здатна працювати на рівні до 150 Вт.

До речі, крім нового флагманського ноутбука, ASUS також продовжує пропонувати більш доступні та скромніші версії. Зокрема покупцям й надалі буде доступний ProArt P16 2024 року з NVIDIA GeForce RTX 4060 вартістю $1999, а також моделі 2025 року з відеокартами RTX 5070 та 5080 від $2499.

Ноутбуки ASUS ProArt P16
