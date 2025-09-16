Вийшло доповнення Claws of Awaji для Assassin's Creed Shadows

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Ubisoft випустила доповнення Claws of Awaji для Assassin's Creed Shadows. Воно доступне на Xbox Series X|S, PlayStation 5, а також на ПК та macOS через Epic Games Store, Steam та Ubisoft Store. Користувачі, що робили попереднє замовлення на гру отримають його безплатно, іншим же доведеться заплатити $25 або ж мати підписку Ubisoft+.

Claws of Awaji, створене Ubisoft Bordeaux, додає близько 10 годин ігрового контенту, новий регіон та серію завдань, що продовжують історію Наое й Ясуке. Події DLC розгортаються після фіналу основної гри, тож пройти його без завершення сюжетної кампанії не вдасться.

Доповнення розпочинається з того, що Наое вирушає до Авадзі слідами таємничого ніндзя. Там, разом із Ясуке, вона зіткнеться з небезпечним Санзоку Іппа, безжальною фракцією, яка загрожує миру на острові. Під час нової подорожі таємничим островом Авадзі гравці відкриють для себе жваві міста та приголомшливі морські пейзажі, але їм доведеться бути пильними, адже засідки та пастки швидко дадуть зрозуміти, що на Авадзі їх не дуже радо вітають.

З моменту релізу Assassin’s Creed Shadows 20 березня Ubisoft випустила чимало оновлень. Вони додали режим New Game+, складність Nightmare, а також корисні функції — наприклад, перемотування часу та автоматичне очищення карти від туману після відкриття всіх точок синхронізації в регіоні.

Нагадаємо, що Assassin's Creed Shadows, що в огляді від "Межі" отримала 9 з 10, стала найуспішнішим релізом гри серії у Steam, та другим найуспішнішим релізом після Assassin's Creed Valhalla. Трохи більше як за тиждень гра зібрала три мільйони гравців, а влітку повідомлялося, що Shadows є найуспішнішою грою 2025 року в Європі.