Assassin’s Creed Shadows стала найуспішнішою новою грою в Європі

Assassin's Creed Shadows від Ubisoft стала найуспішнішою новою грою в Європі за 2025 рік. Гра посідає друге місце за продажами у регіоні й поступається лише EA Sports FC 25, що була випущена у вересні 2024 року, повідомляє The Game Business.

Загалом станом на 28 липня 2025 року в Європі було продано 71 мільйон ігор на ПК та консолі, на 6% менше ніж у той самий період 2024 року. 52 мільйони копій припадають на цифрові версії ігор, а на фізичні — 19,7 мільйона. У порівнянні з минулим роком падіння складає 3% та 9% відповідно.

Сем Наджі, провідний аналітик GSD, яка відстежує продажі ігор в Європі, каже, що протягом перших 19 тижнів 2025 року, витрати на ігри впали на 2% та склали €1,33 мільярда. Загальні продажі впали на 9%. Він пов'язує це з тим, що середня вартість ігор цього року виросла на 8% — до €29 проти €27 у 2024-му.

Водночас він відзначає, що витрати на ігри у цифрі навпаки зросли на 8% через те, що середня вартість ігор у цифрі виросла на 15% — з €22 до €25. Витрати на фізичні ігри знизилися на 16%, а вартість фізичних видань виросла з €39 до €40.

Загалом GSD поділилася списком з 20 найпопулярніших на європейському континенті ігор. Варто відзначити, що аналітична компанія не включає цифрові продажі ігор Nintendo, оскільки японський виробник ігор не ділиться такою інформацією.

Щодо списку, то він виглядає наступним чином: