Archer розпочала пілотовані випробування свого електричного літака Midnight

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Американська компанія Archer, яка розробляє повністю електричні літаки, перейшла до важливого етапу у своєму розвитку — вперше провела пілотований політ свого флагманського апарата Midnight. Це стало значним кроком на шляху до сертифікації літака та запуску комерційних рейсів.

Політ відбувся минулого тижня у місті Салінас, Каліфорнія. На відміну від попередніх автономних випробувань, цього разу пілот сам керував літаком, здійснивши традиційний зліт і посадку. Компанія підкреслює, що апарат також підтримує вертикальний зліт і посадку (VTOL), проте перевірка традиційного режиму (CTOL) є не менш важливою для забезпечення гнучкості експлуатації.

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Політ виконав головний льотчик-випробувач компанії Джефф Грінвуд, який приєднався до Archer у 2021 році. Він досяг максимальної швидкості в 125 миль на годину (понад 200 км/год) і піднявся на висоту до 1500 футів (приблизно 460 метрів). За словами Грінвуда, відчуття під час польоту повністю відповідали тренуванням у симуляторі.

Компанія повідомила, що пілотовані випробування триватимуть, зосереджуючись на перевірці керованості, стабільності, аеродинаміки та точності моделювання польотних систем. Усі зібрані дані будуть проаналізовані та використані для проходження сертифікаційних процедур у США та ОАЕ.

До речі, нещодавно Archer стала офіційним партнером Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі як постачальник повітряного таксі. Крім того, Archer разом з United Airlines також планують запустити сервіс повітряного таксі у Нью-Йорку.