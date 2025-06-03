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Archer розпочала пілотовані випробування свого електричного літака Midnight

Archer розпочала пілотовані випробування свого електричного літака Midnight
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
3 червня, 14:01
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Американська компанія Archer, яка розробляє повністю електричні літаки, перейшла до важливого етапу у своєму розвитку — вперше провела пілотований політ свого флагманського апарата Midnight. Це стало значним кроком на шляху до сертифікації літака та запуску комерційних рейсів.

Політ відбувся минулого тижня у місті Салінас, Каліфорнія. На відміну від попередніх автономних випробувань, цього разу пілот сам керував літаком, здійснивши традиційний зліт і посадку. Компанія підкреслює, що апарат також підтримує вертикальний зліт і посадку (VTOL), проте перевірка традиційного режиму (CTOL) є не менш важливою для забезпечення гнучкості експлуатації.

Політ виконав головний льотчик-випробувач компанії Джефф Грінвуд, який приєднався до Archer у 2021 році. Він досяг максимальної швидкості в 125 миль на годину (понад 200 км/год) і піднявся на висоту до 1500 футів (приблизно 460 метрів). За словами Грінвуда, відчуття під час польоту повністю відповідали тренуванням у симуляторі.

Компанія повідомила, що пілотовані випробування триватимуть, зосереджуючись на перевірці керованості, стабільності, аеродинаміки та точності моделювання польотних систем. Усі зібрані дані будуть проаналізовані та використані для проходження сертифікаційних процедур у США та ОАЕ.

До речі, нещодавно Archer стала офіційним партнером Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі як постачальник повітряного таксі. Крім того, Archer разом з United Airlines також планують запустити сервіс повітряного таксі у Нью-Йорку.

Технології Archer
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