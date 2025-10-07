У Франції розпочали розслідування проти Apple через записи Siri

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

У Франції почали розслідування проти Apple через використання голосових записів, зроблених за допомогою Siri. Паризька прокуратура передала справу до Управління з боротьби з кіберзлочинністю, пише Bloomberg.

Причиною стало те, що Siri може записувати та зберігати голосові взаємодії користувачів для покращення роботи сервісу. Apple заявляє, що ця функція є добровільною, проте частина записів може зберігатися до двох років і перевірятися підрядниками компанії, так званими "грейдерами".

Франція вже давно демонструє жорсткий підхід до великих американських технологічних компаній. Вона ініціювала антимонопольні розслідування та запровадила податок на цифрові послуги. Ці дії раніше викликали критику з боку президента США Дональда Трампа, який називав їх дискримінаційними й погрожував митами у відповідь.

Розслідування щодо Apple стало наслідком скарги правозахисної організації Ligue des droits de l’Homme. Вона посилалася на показання Томаса Ле Бонн’єка, колишнього підрядника Apple в Ірландії. Він розповів, що йому доводилося аналізувати чутливі записи користувачів, зокрема хворих на рак.

У своєму блозі в січні Apple підкреслила, що компанія не зберігає записи Siri без явної згоди користувача, і навіть у разі згоди вони використовуються виключно для вдосконалення роботи асистента.