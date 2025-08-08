Українська правда
Apple звинуватили у крадіжці технології для створення Apple Pay

Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
8 серпня, 09:05
Техаська компанія Fintiv подала до суду на Apple, звинувативши її у викраденні комерційної таємниці для створення платіжного сервісу Apple Pay, пише Reuters.

У позові, поданому до федерального суду Атланти, Fintiv стверджує, що ключові функції Apple Pay засновані на технологіях компанії CorFire, яку вона придбала у 2014 році.

Fintiv повідомила, що ще у 2011–2012 роках Apple провела з CorFire серію зустрічей і підписала угоди про нерозголошення, нібито з метою ліцензування її мобільної платіжної технології. Замість цього, як стверджується, Apple переманила деяких співробітників CorFire та використала їхні розробки для запуску Apple Pay у 2014 році в США та інших країнах.

Також Fintiv стверджує, що Apple діяла як учасник незаконної схеми, використовуючи Apple Pay, щоб заробляти гроші для великих банків (наприклад, JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America) та платіжних систем, як-от Visa і Mastercard. Компанія називає це "корпоративною крадіжкою" та вимагає від Apple відшкодування збитків і штрафу за порушення законів США про захист комерційної таємниці й боротьбу з шахрайством.

Адвокат Fintiv назвав дії Apple одним з найгірших прикладів корпоративного зловживання, які він бачив за 45 років практики. Apple поки що не дала жодного коментаря.

