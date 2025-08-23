Apple звинувачує колишнього працівника та китайську компанію Oppo у викраденні комерційної таємниці

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Apple подала позов до федерального суду Каліфорнії, звинувативши китайського виробника смартфонів Oppo у незаконному привласненні комерційної інформації. У центрі справи — Чен Ші, колишній архітектор сенсорних систем у команді Apple Watch, який, за твердженням компанії, передав Oppo дані про внутрішні розробки для носимих пристроїв. Про це пише Bloomberg.

За даними Apple, перед звільненням у червні 2025 року Чен Ші таємно скопіював конфіденційні документи, що стосуються розробки систем для моніторингу здоров’я. Ці матеріали, як стверджує компанія, були використані для створення конкурентного носимого пристрою в Oppo.

У позові йдеться, що Чен Ші приховав свої наміри перейти в Oppo і натомість сказав, що він "повертається в Китай, щоб піклуватися про своїх старіючих батьків".

Apple зазначає, що колишній співробітник мав доступ до внутрішніх досліджень і технічних специфікацій, які не призначалися для сторонніх осіб. У компанії вважають, що Oppo свідомо сприяла порушенню умов конфіденційності, щоб отримати перевагу на ринку носимих гаджетів.

Позов не містить інформації про те, який саме пристрій розробляє Oppo, але Apple наполягає на тому, що дії колишнього працівника порушили угоду про конфіденційність та інтелектуальну власність та завдали шкоди її інноваційним розробкам. Компанія вимагає судового розгляду та компенсації збитків.

На момент публікації Oppo не надала офіційного коментаря щодо звинувачень. Чен Ші також ніяк не прокоментував ситуацію.