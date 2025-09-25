Apple відкладає нові функції в ЄС через правила DMA

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Apple попередила, що у Європі затримаються кілька нових функцій через складнощі з виконанням вимог Digital Markets Act (DMA). Компанія пояснює, що нові правила зобов’язують відкривати фірмові сервіси стороннім пристроям, що, на думку Apple, створює ризики для безпеки та приватності користувачів.

Зокрема, відкладено запуск Live Translation з ШІ для AirPods, функції віддзеркалювання iPhone, а також функції "Відвідані місця" та "Улюблені маршрути" в Apple Maps. Apple заявляє, що поки не знайшла способу інтегрувати їх із пристроями інших виробників без компромісів у захисті даних.

Втім, певні зрушення все ж є. У бета-версії iOS 26.1 виявили функцію переспрямування сповіщень, яка дозволить iPhone надсилати повідомлення на сторонні пристрої, наприклад, смартгодинники конкурентів. Також готуються інструменти, що спростять підключення iPhone до сторонніх аксесуарів.

Apple підкреслює, що витрачає "тисячі годин" на виконання вимог DMA, але визнає: перелік відкладених функцій у Європі, ймовірно, зростатиме. ЄС дав компанії час до кінця 2025 року, щоб реалізувати більшість нових можливостей, або ж їй загрожують штрафи. У квітні Apple вже оштрафували на $580 млн за порушення правил App Store.

До речі, як пише Financial Times, Apple навіть закликала скасувати DMA й ухвалити інший закон, який краще відповідав би реаліям ринку. Формально компанія апелює до питань безпеки, однак експерти наголошують, що Apple прагне зберегти "закриту екосистему", щоб утримувати користувачів у межах своїх продуктів. Відмова європейцям у частині функцій може стати інструментом тиску на регуляторів у цьому конфлікті.