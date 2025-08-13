Apple заперечує упередженість App Store після звинувачень Маска

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Apple відреагувала на звинувачення Ілона Маска в упередженості App Store, заявивши, що платформа є "чесною та вільною від упереджень". У коментарі для Bloomberg компанія пояснила, що просування додатків здійснюється через рейтинги, алгоритмічні рекомендації та добірки експертів за об’єктивними критеріями.

Маск, засновник xAI, звинуватив Apple у "беззаперечному порушенні антимонопольного законодавства" через нібито преференції для OpenAI. Він пригрозив негайними юридичними діями та запитав, чому Apple відмовляється додати X або його чатбот Grok у розділ Must Have. Маск стверджує, що X є "додатком №1 для новин у світі", а Grok займає п’яте місце серед усіх додатків. Він припустив, що компанія "грає в політику".

Apple is behaving in a manner that makes it impossible for any AI company besides OpenAI to reach #1 in the App Store, which is an unequivocal antitrust violation.



xAI will take immediate legal action. — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

При цьому Маск не надав доказів своїх слів. Як зазначають, інші ШІ-додатки, не пов’язані з OpenAI, також досягали топових позицій в App Store: китайський DeepSeek очолив рейтинг безплатних додатків у січні, а Perplexity вийшов на перше місце в Індії в липні — вже після оголошення партнерства Apple з OpenAI.

Гендиректор OpenAI Сем Альтман відповів на критику Маска, назвавши її "дивовижною", адже чув звинувачення, що сам Маск використовує X для власної вигоди та шкоди конкурентам. У відповідь Маск назвав його "Scam Altman" і заявив, що той "бреше так само легко, як дихає".