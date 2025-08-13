Українська правда
Усі розділи
Укр
Підтримати УП
Межа Новини

Apple заперечує упередженість App Store після звинувачень Маска

Apple заперечує упередженість App Store після звинувачень Маска
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
13 серпня, 12:45
0

Apple відреагувала на звинувачення Ілона Маска в упередженості App Store, заявивши, що платформа є "чесною та вільною від упереджень". У коментарі для Bloomberg компанія пояснила, що просування додатків здійснюється через рейтинги, алгоритмічні рекомендації та добірки експертів за об’єктивними критеріями.

Маск, засновник xAI, звинуватив Apple у "беззаперечному порушенні антимонопольного законодавства" через нібито преференції для OpenAI. Він пригрозив негайними юридичними діями та запитав, чому Apple відмовляється додати X або його чатбот Grok у розділ Must Have. Маск стверджує, що X є "додатком №1 для новин у світі", а Grok займає п’яте місце серед усіх додатків. Він припустив, що компанія "грає в політику".

При цьому Маск не надав доказів своїх слів. Як зазначають, інші ШІ-додатки, не пов’язані з OpenAI, також досягали топових позицій в App Store: китайський DeepSeek очолив рейтинг безплатних додатків у січні, а Perplexity вийшов на перше місце в Індії в липні — вже після оголошення партнерства Apple з OpenAI.

Гендиректор OpenAI Сем Альтман відповів на критику Маска, назвавши її "дивовижною", адже чув звинувачення, що сам Маск використовує X для власної вигоди та шкоди конкурентам. У відповідь Маск назвав його "Scam Altman" і заявив, що той "бреше так само легко, як дихає".

Apple Бізнес Ілон Маск OpenAI
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні