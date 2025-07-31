Аналітик: серія iPhone 17 подорожчає на $50

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Apple, ймовірно, підніме ціни на всі моделі iPhone 17 на $50 під час вересневого запуску, щоб компенсувати зростання вартості компонентів і вплив мит на китайські товари. Про це повідомив аналітик Jefferies Едісон Лі в інвесторській записці.

$AAPL - IPHONE 18 PRICE HIKE EXPECTED: JEFFERIES



Jefferies analyst Edison Lee maintained a Hold rating and $188.32 price target on Apple. He noted strong iPhone demand in Q2 2025, with U.S. telcos reporting ~22% growth in equipment sales — the highest in six quarters. This… — *Walter Bloomberg (@DeItaone) July 30, 2025

Подорожчання торкнеться всіх моделей нової лінійки: базового iPhone 17, iPhone 17 Air (який замінить модель Plus), а також iPhone 17 Pro та Pro Max. Зара ціни на iPhone 16 в США стартують від $799 і сягають $1,199 за версію Pro Max, тож підвищення зробить лінійку ще дорожчою.

До речі, видання The Wall Street Journal раніше писало, що Apple розглядає можливість підняття цін на iPhone 17. Компанія, ймовірно, поєднає це зі змінами дизайну та новими функціями, щоб виправдати вартість в очах покупців, а не просто пояснювати здорожчання митами.

Нагадаємо, нещодавно неанонсований iPhone 17 Pro побачили на вулицях Сан-Франциско.