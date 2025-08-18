Українська правда
Apple вперше у 2026 році пропустить реліз звичайного iPhone

Євгеній Демківський
18 серпня, 11:17
За даними корейського видання ET News, у 2026 році Apple змінить традиційний графік презентацій iPhone та вперше не випустить базову модель. Причиною стане поява нового складаного смартфона, який дебютує восени разом із преміальними iPhone 18 Air, 18 Pro та 18 Pro Max.

У першій половині 2026-го компанія представить лише бюджетний iPhone 17e, а "базовий" iPhone 18 з’явиться вже у 2027 році. Надалі Apple планує перейти на двоетапний річний цикл: навесні випускати бюджетні та базові моделі, восени — флагмани та складані версії.

Зміни пов’язані зі сповільненням зросту попиту на смартфони — виробник хоче підтримувати інтерес покупців протягом року, а не лише під час осінніх анонсів.

Цьогоріч Apple також відмовиться від моделі Plus, замінивши її тоншою версією Air. Крім цього компанія знову повернула доступну модель — iPhone 16e й синхронізувала її нумерацію з основною лінійкою.

