Apple Watch Ultra допоміг врятувати життя дайверу під час надзвичайної ситуації під водою

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

В мережі стало відомо про випадок, в якому смартгодинник Apple Watch Ultra врятував 26-річного техніка Кшитіджа Зодапе з Мумбаї, який опинився у критичній ситуації під час дайвінгу у Бенгальській затоці.

За словами постраждалого, на глибині близько 36 метрів в нього несподівано зірвався пояс із вантажами, що спричинило різкий і неконтрольований підйом на поверхню. Як відомо, різкий підйом людини з глибини на поверхню може призвести до серйозних ушкоджень легенів.

Через втрату баласту дайвер не міг зупинити підйом. У цей момент годинник Apple Watch Ultra, який був на його руці, зафіксував стрімку зміну глибини. Спершу пристрій вивів попередження про небезпеку швидкого підйому, але оскільки зупинити підйом було неможливо, годинник активував аварійну сирену.

Гучний сигнал, відмінний від звичайних підводних шумів, почув інструктор по дайвінгу, який був неподалік від Зодапе. Інструктор оперативно повернувся до постраждалого та допоміг йому стабілізувати ситуацію. На той момент дайвер уже піднявся приблизно на 10 метрів.

Пізніше Кшитідж Зодапе зізнався, що не знав про наявність такої функції в годиннику. Після інциденту він написав листа генеральному директору Apple Тіму Куку, поділившись своєю історією. Тім Кук особисто відповів йому та подякував за історію. Він відзначив швидку реакцію інструктора на сигнал тривоги та побажав Зодапе здоров'я.

Apple Watch Ultra – це надзахищений преміальний смартгодинник від Apple, розроблений для екстремальних умов використання. Він має титановий корпус із пласким сапфіровим склом, що забезпечує підвищену міцність, водонепроникність до 100 метрів та сертифікацію для дайвінгу (до 40 м).

Пристрій оснащений кількома захисними функціями. Серед них — аварійна сирена, що чергує два високочастотні сигнали, які чутні на відстані до 180 метрів. Саме ця можливість стала вирішальною у запобіганні небезпечним наслідкам під час занурення дайвера.