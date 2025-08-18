Apple Watch отримає більше сенсорів та новий дизайн у 2026 році

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Згідно з новими повідомленнями, модель розумних годинників Apple Watch на 2026 рік може отримати розширений набір сенсорів та зміни у зовнішньому вигляді. Про це повідомляє Apple Insider.

Apple планує збільшити кількість сенсорів, що використовуються в Apple Watch, вдвічі. Заразом майбутні розумні годинники компанії з Купертіно також можуть отримати покращену енергоефективність, що потенційно збільшить час роботи.

Збільшення кількості сенсорів включатиме вісім датчиків, що будуть розташовані у формі кільця, видимих крізь скляну кришку на нижній панелі годинника. Ймовірно, внаслідок цього скляна панель знизу стане більшою.

Які саме датчики використають у нових моделях не повідомляється, але, ймовірно, вони будуть обмежені лише для флагманської версії — Apple Watch Ultra 4.

Щодо моделі Apple Watch Ultra 3, яка має дебютувати до кінця 2025 року, то вона отримає мінорне оновлення — трохи більший дисплей, супутникові екстрені повідомлення й, можливо, функцію виявлення гіпертонії.

Нагадаємо, нещодавно також зʼявились чутки, що у 2026 році Apple може вперше пропустить реліз звичайного iPhone. Причиною стане поява нового складаного смартфона, який дебютує восени разом із преміальними iPhone 18 Air, 18 Pro та 18 Pro Max.