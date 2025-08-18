Українська правда
Apple Watch отримає більше сенсорів та новий дизайн у 2026 році

apple-watch-ultra-6
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
18 серпня, 12:51
0

Згідно з новими повідомленнями, модель розумних годинників Apple Watch на 2026 рік може отримати розширений набір сенсорів та зміни у зовнішньому вигляді. Про це повідомляє Apple Insider.

Apple планує збільшити кількість сенсорів, що використовуються в Apple Watch, вдвічі. Заразом майбутні розумні годинники компанії з Купертіно також можуть отримати покращену енергоефективність, що потенційно збільшить час роботи.

Збільшення кількості сенсорів включатиме вісім датчиків, що будуть розташовані у формі кільця, видимих крізь скляну кришку на нижній панелі годинника. Ймовірно, внаслідок цього скляна панель знизу стане більшою.

Які саме датчики використають у нових моделях не повідомляється, але, ймовірно, вони будуть обмежені лише для флагманської версії — Apple Watch Ultra 4.

Щодо моделі Apple Watch Ultra 3, яка має дебютувати до кінця 2025 року, то вона отримає мінорне оновлення — трохи більший дисплей, супутникові екстрені повідомлення й, можливо, функцію виявлення гіпертонії.

Нагадаємо, нещодавно також зʼявились чутки, що у 2026 році Apple може вперше пропустить реліз звичайного iPhone. Причиною стане поява нового складаного смартфона, який дебютує восени разом із преміальними iPhone 18 Air, 18 Pro та 18 Pro Max.

Apple Розумні годинники Apple Watch Ultra
