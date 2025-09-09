Анонсовано Apple Watch Series 11 з довшим часом роботи, 5G та функцією виявлення гіпертензії

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Apple представила нове покоління розумних годинників — Apple Watch Series 11. Вони мають довший час роботи від акумулятора, функцію виявлення гіпертензії та вперше можливість 5G-підключення на моделях зі стільниковим зв'язком.

Нові розумні годинники стали найтоншими з-поміж усіх годинників, розроблених Apple. Заразом Series 11 має покращене переднє скло з удвічі кращою стійкістю до подряпин та нове алюмінієве покриття Space Gray. Кейси годинників на 100% вироблені з переробленого титану та алюмінію.

Одним з відчутних покращень Apple Watch Series 11 є довший час роботи від акумулятора. За словами компанії, нові годинники можуть забезпечити до 24 годин на одному заряді проти 18 годин у попередньому поколінні. На додачу до цього, новинки підтримують швидку зарядку.

Як і нові AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11 отримали функцію перекладу у режимі реального часу, а також функцію виявленні гіпертензії. Годинник повідомить вас, якщо помітить ознаки підвищеного тиску. Хоча компанія попереджає, що не зможе виявити всі випадки, очікується, що за перший рік понад мільйон людей все ж отримають такі сповіщення. Наразі компанія очікує ухвалення від Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США та інших регуляторів.

Ще одним нововведенням у Series 11 є функція Sleep Score, яка надасть детальну аналітику щодо якості сну. Рахунок визначатиметься тривалістю сну, послідовністю того, коли користувачі лягають спати, частотою прокидання та часом, проведеним у кожній стадії сну.

Як і попередні покоління, Apple Watch Series 11 будуть доступні у двох розмірах — 42 та 46 міліметрів, а також у версії лише з Wi-Fi, або зі стільниковим зв'язком, який вперше пропонує 5G. Алюмінієві версії пропонуються у кольорах Jet Black, Silver, Rose Gold та Space Gray, а титанові у Natural, Gold та Slate. Вони коштуватимуть від $399 та надійдуть у продаж 19 вересня.