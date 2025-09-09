Apple випустила Watch SE 3 з режимом AOD та підтримкою 5G

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Під час презентації iPhone 17 компанія Apple анонсувала оновлену версію свого доступного смартгодинника — Apple Watch SE 3.

Це перша модель у лінійці SE, яка отримала функцію Always-On Display та підтримку мереж 5G. Пристрій оснащено новим процесором Apple S10 та розширеними можливостями відстеження стану здоров’я. Зокрема, додано сповіщення про можливі ознаки апное сну та датчик вимірювання температури на зап’ясті.

За даними виробника, Apple Watch SE 3 заряджається у два рази швидше, ніж попереднє покоління. Вартість моделі оцінюється в $249 за версію з корпусом 40 мм. Попереднє замовлення вже доступне, а офіційний старт продажів заплановано на 19 вересня.