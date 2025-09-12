Apple отримала схвалення регуляторів для функції виявлення гіпертонії в Apple Watch

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Нещодавно Apple представила нові розумні годинники Watch Series 11 та Watch Ultra 3 з новою функцією виявлення гіпертонії. Тоді компанія одразу відзначила, що ще очікує схвалення Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США. Зараз стало відомо, що дозвіл був офіційно наданий, повідомляє 9to5Mac.

Apple планує запустити функцію сповіщень про гіпертонію наступного тижня з оновленням watchOS 26. За словами компанії, вона буде доступна у понад 150 країнах й крім нових годинників поширюватиметься на Apple Watch Series 9, Series 10, а також Watch Ultra 2.

Згідно з офіційним описом компанії, функція сповіщення про гіпертонію на Apple Watch використовуватиме дані оптичного датчика серця для аналізу того, як кровоносні судини користувача реагують на серцеві скорочення. Алгоритм працюватиме у фоновому режимі, переглядатиме дані за 30 днів, й сповіщатиме користувачів, якщо буде виявлено стійкі ознаки гіпертонії.

Apple заявляє, що функція здатна виявляти підвищений тиск майже у половини користувачів із гіпертонією, зокрема й у більшості тих, хто має гіпертонію 2-го ступеня. Водночас компанія підкреслює, що не всі користувачі з цим діагнозом отримуватимуть сповіщення.

Під час тестів функція показала точність 95,3% для людей із нормальним тиском. Тобто навіть у тих, у кого немає гіпертонії, іноді фіксувалися підвищені показники. Apple вважає, що це допоможе користувачам більше дбати про здоров’я та радитися з лікарями. Компанія прогнозує, що за перший рік сповіщення отримають понад 1 мільйон людей.