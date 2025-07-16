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Функція виявлення апное під час сну для Apple Watch тепер доступна в Україні

Функція виявлення апное під час сну для Apple Watch тепер доступна в Україні
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
16 липня, 11:15
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Apple розширила список країн, у яких доступна функція виявлення апное під час сну на Apple Watch — серед нових регіонів з’явилася й Україна. Про це повідомляє MacRumors.

Функція працює на моделях Apple Watch Series 9, Series 10 і Ultra 2. Для виявлення апное використовується акселерометр годинника: він фіксує незначні рухи зап’ястя, що пов’язані з порушеннями дихання під час сну. Щоб отримати первинні результати, потрібно носити пристрій кілька ночей поспіль.

Повний список країн, в яких Apple запустила нову функцію:

  • Аргентина
  • Австралія
  • Острів Різдва
  • Кокосові острови
  • Еквадор
  • Острів Херд і Острови Макдональд
  • Гондурас
  • Індонезія
  • Молдова
  • Острів Норфолк
  • Сербія
  • Тайвань
  • Таїланд
  • Україна
  • В'єтнам

Окрім розширення функції виявлення апное під час сну на нові країни, Apple також додає підтримку функцій AFib History, ЕКГ та сповіщень про нерегулярний ритм серця у ще кількох регіонах.

Функції ЕКГ та сповіщення про нерегулярний ритм стали доступними в Аргентині, Коста-Риці та Сербії, а історія миготливої аритмії (AFib History) — в Аргентині та СербіїДо речі, ці функції доступні для користувачів в Україні.

Технології Apple Смартгодинники Apple Watch
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