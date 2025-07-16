Функція виявлення апное під час сну для Apple Watch тепер доступна в Україні

Apple розширила список країн, у яких доступна функція виявлення апное під час сну на Apple Watch — серед нових регіонів з’явилася й Україна. Про це повідомляє MacRumors.
Функція працює на моделях Apple Watch Series 9, Series 10 і Ultra 2. Для виявлення апное використовується акселерометр годинника: він фіксує незначні рухи зап’ястя, що пов’язані з порушеннями дихання під час сну. Щоб отримати первинні результати, потрібно носити пристрій кілька ночей поспіль.
Повний список країн, в яких Apple запустила нову функцію:
- Аргентина
- Австралія
- Острів Різдва
- Кокосові острови
- Еквадор
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Острів Херд і Острови Макдональд
- Гондурас
- Індонезія
- Молдова
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Острів Норфолк
- Сербія
- Тайвань
- Таїланд
- Україна
- В'єтнам
Окрім розширення функції виявлення апное під час сну на нові країни, Apple також додає підтримку функцій AFib History, ЕКГ та сповіщень про нерегулярний ритм серця у ще кількох регіонах.
Функції ЕКГ та сповіщення про нерегулярний ритм стали доступними в Аргентині, Коста-Риці та Сербії, а історія миготливої аритмії (AFib History) — в Аргентині та Сербії. До речі, ці функції доступні для користувачів в Україні.