Функція виявлення апное під час сну для Apple Watch тепер доступна в Україні

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Apple розширила список країн, у яких доступна функція виявлення апное під час сну на Apple Watch — серед нових регіонів з’явилася й Україна. Про це повідомляє MacRumors.

Функція працює на моделях Apple Watch Series 9, Series 10 і Ultra 2. Для виявлення апное використовується акселерометр годинника: він фіксує незначні рухи зап’ястя, що пов’язані з порушеннями дихання під час сну. Щоб отримати первинні результати, потрібно носити пристрій кілька ночей поспіль.

Повний список країн, в яких Apple запустила нову функцію:

Аргентина

Австралія

Острів Різдва

Кокосові острови

Еквадор

Острів Херд і Острови Макдональд

Гондурас

Індонезія

Молдова

Острів Норфолк

Сербія

Тайвань

Таїланд

Україна

В'єтнам

Окрім розширення функції виявлення апное під час сну на нові країни, Apple також додає підтримку функцій AFib History, ЕКГ та сповіщень про нерегулярний ритм серця у ще кількох регіонах.

Функції ЕКГ та сповіщення про нерегулярний ритм стали доступними в Аргентині, Коста-Риці та Сербії, а історія миготливої аритмії (AFib History) — в Аргентині та Сербії. До речі, ці функції доступні для користувачів в Україні.