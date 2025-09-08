Мін-Чі Куо: AirPods Pro 3 дебютують цього року, а AirPods Pro 4 — у 2026-му

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Apple готує до релізу нове покоління своїх флагманських навушників AirPods Pro 3, повідомляє відомий аналітик Мін-Чі Куо. Презентація очікується восени — найімовірніше, 9 вересня на заході з анонсом iPhone 17.

Хоча Куо не назвав точних дат, він підтвердив, що запуск запланований на другу половину 2025 року. Деталей про нові функції він не розкрив, однак за даними Bloomberg, AirPods Pro 3 отримають сенсори для вимірювання серцебиття та значно компактніший зарядний кейс.

Схожа технологія вже застосовується у Powerbeats Pro 2. Вбудовані LED-датчики більше ніж 100 разів за секунду зчитують кровотік у вухах, визначаючи пульс. Зібрані дані інтегруються з фітнес-додатками та Apple Health. Якщо користувач носитиме одночасно навушники та Apple Watch, пріоритет віддаватиметься даним годинника.

Крім моніторингу серцевого ритму, очікується покращення звуку, активного шумозаглушення й змінений дизайн. Нагадаємо, AirPods Pro 2 з’явилися ще у вересні 2022 року, а через рік отримали кейс із USB-C.

Найцікавіше, що чекати на наступне покоління доведеться недовго. За словами Куо, AirPods Pro 4 можуть вийти вже у 2026 році й стануть більш масштабним оновленням. Серед ключових новацій — щонайменше одна інфрачервона камера.

Такі сенсори здатні розпізнавати жести й забезпечувати покращений просторовий звук у парі з гарнітурою Apple Vision Pro. Наприклад, якщо користувач під час перегляду відео повертає голову, навушники підсилюватимуть звук із відповідного напрямку, створюючи ще реалістичніший ефект присутності.