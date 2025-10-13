Apple вже працює над новими AirPods Pro, AirPods 5 та чипом H3 — Bloomberg

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Після випуску AirPods Pro 3 минулого місяця компанія Apple вже почала розробляти наступну версію AirPods Pro, повідомляє Марк Гурман з Bloomberg.

Наразі невідомо, чи нова модель отримає назву AirPods Pro 4, чи її вважатимуть покращеною версією AirPods Pro 3. Гурман не став уточнювати, назвавши їх просто "новою версією" "преміальних внутрішньоканальних навушників".

Відомо також, що Apple розробляє нове покоління аудіочипа H3 для бездротових навушників, який забезпечить кращу якість звуку та меншу затримку. Логічно, що цей чип з’явиться у наступних AirPods Pro, але Гурман не каже, у яких саме моделях дебютує новинка і коли.

До речі, Гурман ще розповів, що Apple працює над двома версіями AirPods 5, які навряд чи отримають функцію відстежування пульсу як в AirPods Pro 3. Водночас він зазначив, що Apple планує впровадити кілька нових можливостей для здоров’я у майбутніх навушниках, зокрема вимірювання температури.

Нагадаємо, Apple зараз готується до анонсу нових пристроїв з процесором M5. Йдеться про оновлений iPad Pro, базовий MacBook Pro та покращену гарнітуру Vision Pro.