Apple у новій рекламі висміяла збої Windows, пов'язані з "синім екраном смерті"

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Apple опублікована на своєму YouTube-каналі новий рекламний ролик, у якому зобразила ситуацію з масовим збоєм комп’ютерів на Windows через помилку BSOD або "синій екран смерті".

У сюжеті ролика показано вигадану компанію, працівники якої готуються до презентації продукції, але їхня робота зупиняється через раптовий збій системи у вигляді появи BSOD. На допомогу їм приходять "співробітники Apple", які роздають Mac mini, щоб ті уникнули повторення подібних інцидентів.

Відео натякає на реальний випадок із липня 2024 року, коли після оновлення безпеки CrowdStrike тисячі комп’ютерів під управлінням Windows вийшли з ладу, тоді як комп'ютери Apple не зазнали проблем. У фінальній сцені відео з’являється напис "Немає кращої безпеки, ніж безпека Mac", що підкреслює позицію Apple щодо підвищеної захищеності macOS.

Як пише портал WccfTech, надійніший рівень безпеки на macOS пояснюється тим, що Apple обмежила доступ до низькорівневих компонентів macOS, що зменшує ризик збоїв, на кшталт BSOD. У той час як користувачі Windows можуть стикатися з тривалим пошуком причин помилок, зокрема через конфлікти драйверів або некоректне програмне забезпечення, у macOS виникнення подібних проблем зведене до мінімуму.

Після випадку з CrowdStrike стало відомо, що Microsoft планує заблокувати доступ до ядра Windows стороннім постачальникам безпеки для уникнення подібних збоїв. Пізніше компанія повідомила, що готує нові рішення для Windows 11, які дозволять постачальникам засобів безпеки працювати поза ядром системи. Наскільки будуть надійніші нові безпекові заходи Microsoft та чи зрівняються вони з рішеннями Apple – покаже час.

До слова, влітку цього року Microsoft повідомила, що відмовляється від зображення "синього екрана смерті" у Windows. У своєму блозі компанія анонсувала запуск нової, чорної версії екрана, заявивши, що прагне "оптимізувати досвід несподіваних перезапусків".