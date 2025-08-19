Базовий iPhone 18 дебютує навесні 2027 року разом із бюджетним iPhone 18e – ЗМІ

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

З'явилась інформація, що компанія Apple планує суттєво змінити свою традиційну стратегію випуску смартфонів. Згідно з даними ETNews, у 2026 році компанія не представить базову модель iPhone 18, як очікувалося раніше. Натомість її запуск перенесено на першу половину 2027 року, де вона дебютує разом із новим бюджетним варіантом — iPhone 18e.

Повідомляється, що у 2026 році Apple зосередиться на преміальних пристроях, які будуть представлені у вересні. До них, скоріш за все, увійдуть iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Air та перший складаний смартфон компанії — iPhone Fold. Очікується, що ці моделі отримають новий безрамковий дизайн, а Pro-версії — технологію Face ID під дисплеєм, камеру зі змінною апертурою та процесор A20, виготовлений за 2-нм техпроцесом TSMC.

Складаний iPhone Fold, за попередніми даними, матиме титановий корпус, ультратонкий скляний дисплей та книжковий форм-фактор. Його орієнтовна ціна може сягати $2000.

Весняний реліз 2027 року включатиме доступніші моделі — iPhone 18 та iPhone 18e. Вони отримають оновлені дисплеї з підвищеною частотою оновлення, хоча модель "e" може мати обмежені характеристики.

Зміна графіка пояснюється необхідністю оптимізувати ресурси для запуску складаного пристрою та бажанням підтримувати інтерес до бренду протягом року, випускаючи iPhone весною та восени. Водночас така стратегія може послабити ефект щорічного вересневого анонсу та створити додаткову конкуренцію з боку Android-виробників.