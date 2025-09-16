Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Apple випустила watchOS 26 із новим дизайном, Sleep Score, Workout Buddy та сповіщеннями про гіпертонію

Apple випустила watchOS 26 із новим дизайном, Sleep Score, Workout Buddy та сповіщеннями про гіпертонію
Мирослав Трінько Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
16 вересня, 10:30
0

Apple випустила watchOS 26 — нову версію операційної системи для Apple Watch. Вона сумісна з Apple Watch Series 6, усіма моделями Apple Watch Ultra, а також з Apple Watch SE 2 та новішими. Для роботи потрібен iPhone 11 або новіші моделі з iOS 26.

Оновлення можна завантажити через додаток Apple Watch на iPhone або в меню "Налаштування" > "Основні" > "Оновлення ПЗ". Для встановлення годинник має бути заряджений щонайменше на 50% і підключений до зарядки.

watchOS 26 отримала новий дизайн Liquid Glass, який додає напівпрозорі ефекти в інтерфейс. З’явилися сповіщення про гіпертонію (для Series 9, Ultra 2 і новіших), а також нова функція Sleep Score для аналізу якості сну.

Серед інших нововведень:

  • Workout Buddy з персоналізованою мотивацією під час тренувань;
  • Оновлений додаток "Тренування" з кращою інтеграцією з музикою;
  • Жести Wrist Flick для керування однією рукою (з Series 9 і Ultra 2);
  • Додаток Notes;
  • Гнучкіший Control Center і покращені віджети у Smart Stack.

Також з’явилися понад 20 нових циферблатів із підтримкою Always-On, автоматичне регулювання гучності сповіщень залежно від оточення та нові можливості у додатку.

Нагадаємо, Apple також випустила macOS Tahoe 26 з прозорим дизайном, оновленими додатками та покращеним Spotlight.

Софт Apple Apple Watch watchOS 26
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень