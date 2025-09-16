Apple випустила watchOS 26 із новим дизайном, Sleep Score, Workout Buddy та сповіщеннями про гіпертонію

Apple випустила watchOS 26 — нову версію операційної системи для Apple Watch. Вона сумісна з Apple Watch Series 6, усіма моделями Apple Watch Ultra, а також з Apple Watch SE 2 та новішими. Для роботи потрібен iPhone 11 або новіші моделі з iOS 26.
Оновлення можна завантажити через додаток Apple Watch на iPhone або в меню "Налаштування" > "Основні" > "Оновлення ПЗ". Для встановлення годинник має бути заряджений щонайменше на 50% і підключений до зарядки.
watchOS 26 отримала новий дизайн Liquid Glass, який додає напівпрозорі ефекти в інтерфейс. З’явилися сповіщення про гіпертонію (для Series 9, Ultra 2 і новіших), а також нова функція Sleep Score для аналізу якості сну.
Серед інших нововведень:
- Workout Buddy з персоналізованою мотивацією під час тренувань;
- Оновлений додаток "Тренування" з кращою інтеграцією з музикою;
- Жести Wrist Flick для керування однією рукою (з Series 9 і Ultra 2);
- Додаток Notes;
- Гнучкіший Control Center і покращені віджети у Smart Stack.
Також з’явилися понад 20 нових циферблатів із підтримкою Always-On, автоматичне регулювання гучності сповіщень залежно від оточення та нові можливості у додатку.
Нагадаємо, Apple також випустила macOS Tahoe 26 з прозорим дизайном, оновленими додатками та покращеним Spotlight.