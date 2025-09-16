Вийшла macOS Tahoe 26 з прозорим дизайном, оновленими додатками та покращеним Spotlight

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Слідом за iOS 26 компанія Apple випустила нову операційну систему для Mac — macOS Tahoe 26.

Оновлення вже доступне для завантаження на сумісні пристрої: усі Mac із чипами Apple Silicon, а також MacBook Pro 2019–2020 років, iMac 2020 і новіші та Mac Pro 2019+. Для тих, хто не може перейти на Tahoe, доступні оновлення macOS 15.7 та 14.8.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Головна зміна системи — дизайн Liquid Glass із напівпрозорими елементами, що поширюється на іконки, теки, Dock, меню та панелі інструментів. Тепер можна налаштовувати кольори теків, додавати емодзі, а також персоналізувати Control Center, розміщуючи елементи.

Суттєві оновлення отримав Spotlight: тепер він дозволяє виконувати сотні дій — від створення подій і повідомлень до запуску ярликів. І все це без відкриття програм.

З’явилися нові можливості Apple Intelligence, але вони недоступні користувачам в Україні.

Ще у систему додали застосунок Phone з підтримкою дзвінків через Continuity і фільтрацією спаму, новий Apple Games App для управління бібліотекою ігор та багато іншого.