Вийшла macOS Tahoe 26 з прозорим дизайном, оновленими додатками та покращеним Spotlight

16 вересня, 09:37
Слідом за iOS 26 компанія Apple випустила нову операційну систему для Mac — macOS Tahoe 26.

Оновлення вже доступне для завантаження на сумісні пристрої: усі Mac із чипами Apple Silicon, а також MacBook Pro 2019–2020 років, iMac 2020 і новіші та Mac Pro 2019+. Для тих, хто не може перейти на Tahoe, доступні оновлення macOS 15.7 та 14.8.

Головна зміна системи — дизайн Liquid Glass із напівпрозорими елементами, що поширюється на іконки, теки, Dock, меню та панелі інструментів. Тепер можна налаштовувати кольори теків, додавати емодзі, а також персоналізувати Control Center, розміщуючи елементи.

Суттєві оновлення отримав Spotlight: тепер він дозволяє виконувати сотні дій — від створення подій і повідомлень до запуску ярликів. І все це без відкриття програм.

З’явилися нові можливості Apple Intelligence, але вони недоступні користувачам в Україні.

Ще у систему додали застосунок Phone з підтримкою дзвінків через Continuity і фільтрацією спаму, новий Apple Games App для управління бібліотекою ігор та багато іншого.

