Apple випустила iOS 26.1 Beta 2 та iPadOS 26.1 Beta 2 з новими можливостями та покращеним Liquid Glass

Apple випустила другу бета-версію iOS 26.1 та iPadOS 26.1, додавши низку оновлень і дрібних змін, пише MacRumors.

У будильниках тепер для вимкнення потрібно свайпнути, а не просто натиснути, що ускладнює випадкове вимкнення замість відкладання. Так само працюють таймери. У налаштуваннях з’явився перемикач для автоматичного завантаження та встановлення оновлень безпеки — оновлений варіант Rapid Security Responses.

У застосунку "Фітнес" на iPhone можна створювати власні тренування з вибором типу, калорій, тривалості та інтенсивності. У "Налаштуваннях" змінилось вирівнювання тексту заголовків — тепер вони зліва, а шпалери в розділі дисплея відповідають темі iOS 26. Також назви папок на головному екрані тепер вирівняні по лівому краю.

На iPad повернули функцію Slide Over, яка дозволяє відкривати одне додаткове вікно поверх інших у багатозадачному режимі. З’явилося й регулювання підсилення для зовнішніх мікрофонів.

У дизайні Liquid Glass зробили більш стриманий ефект відблисків. При зміні шпалер інструкції з обрізки показуються лише коротко. У налаштуваннях доступності додали опцію "Межі дисплея", яка обводить усі кнопки, замінивши попередній параметр "Форми кнопок".

Деякі попередні зміни прибрали: наприклад, у "Календарі" події більше не мають повного кольорового фону. У "Фото" трохи оновили меню для кількох вибраних знімків — команди "Слайдшоу", "Вибране" та "Сховати" тепер зверху.