Apple випустила першу бета-версію iOS 26.1

Мирослав Трінько Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
23 вересня, 15:16
Apple представила першу бета-версію iOS 26.1, всього за тиждень після релізу iOS 26. Головне нововведення — додаткові мови для Apple Intelligence: данська, голландська, норвезька, португальська, шведська, турецька, китайська (традиційна) та в’єтнамська. Про це пише MacRumors.

Крім цього функція Live Translation для AirPods також отримала додаткові мови: японську, корейську, італійську та китайську (традиційний і спрощений варіанти). Щодо інших нововведень, то у додатку Phone клавіатура для цифр тепер використовує ефект Liquid Glass.

Apple Music тепер дозволяє проводити пальцем по назві треку, щоб перемикати пісні, а у Photos оновлено слайдер для відео та навігаційну панель із більш "матовим" виглядом для кращої видимості на світлому фоні.

У Calendar деякі перегляди тепер показують події з різних календарів із повним кольоровим фоном. У Safari нижня панель вкладок стала ширшою з меншими полями по краях.

Apple також перейменувала Rapid Security Updates на Background Security Improvement.

Софт Apple iOS 26
