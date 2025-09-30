Українська правда
Apple випустила iOS 26.0.1 з виправленнями для iPhone 17

Мирослав Трінько Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
30 вересня, 11:50
Apple представила оновлення iOS 26.0.1 та iPadOS 26.0.1 — перші патчі для нових операційних систем. Прошивки вже доступні для завантаження на усі сумісні пристрої.

За даними Apple, iOS 26.0.1 усуває кілька проблем, з якими стикалися власники нових iPhone. Зокрема, виправлено баг, через який фото на iPhone 17, iPhone Air та iPhone 17 Pro могли містити артефакти за певних умов освітлення. Також розв'язано проблеми з мобільним зв’язком і Wi-Fi, які могли перериватися на цих моделях.

Крім того, оновлення виправляє зникнення піктограм після застосування індивідуальних відтінків та помилку, що призводила до вимкнення VoiceOver у деяких користувачів після переходу на iOS 26.

В iPadOS 26.0.1 виправлено ту ж проблему з VoiceOver, а також баг, через який плаваюча клавіатура могла несподівано змінювати положення.

Для користувачів, які не можуть встановити iOS 26.0.1, компанія додатково випустила оновлення iOS 18.7.1.

